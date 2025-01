'Modo patrão': as mudanças radicais no SBT após morte de Silvio Santos

José Luiz Datena, que foi contratado após experiência desastrosa nas eleições municipais, assumiu o Tá na Hora. O jornalístico ganhou mais tempo e passou a ser exibido das 16h45 às 19h45, totalizando três horas no ar.

Raul Gil também deixou os sábados do SBT e se despediu do canal após 14 anos. "Ganhei dinheiro lá, o Silvio Santos me colocou como sócio. E não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar. A Daniela fez uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contrações", disse em vídeo.

'Chapolin' fez sucesso na programação do SBT Imagem: Reprodução/Multishow

"Chaves" e "Chapolin" retornam à grade diária da emissora. As produções de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), que por décadas foram vistos como "soluções" para problemas de audiência e buracos na programação, ficaram fora da TV aberta por quatro anos.

Diante de tantas mudanças, demissões e fim de atrações —novas e antigas—, uma pergunta parece ficar no ar dos corredores do Centro de Televisão da Anhanguera: 'E agora, quem poderá nos defender?'. Basta saber se o herói mexicano dará as caras em 2025.