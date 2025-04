Virginia ganha festa surpresa de aniversário com tema 'Shrek'

A influencer Virginia Fonseca, 26, comemorou a sua festa de aniversário neste último sábado (5). A celebração foi uma surpresa para ela, sendo organizada por sua família, com um tema inusitado: Shrek.

O que aconteceu

Com decorações em verde e bonecos dos ogros em tamanho real, Virginia comemorou seu aniversário com a família e amigos. "Sobre ontem: recebi uma festa surpresa cheia de amor e carinho! Muito grata por tudo e por todos os envolvidos, vocês são especiais na minha vida, amo vocês muito! (Faltando pessoas no carrossel, mas estão no meu coração)", escreveu ela na legenda do post.

A festa foi em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A celebração intimista com amigos e familiares aconteceu na propriedade da família no interior do RJ, juntando todo mundo do círculo mais próximo de Virginia.