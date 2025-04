Ingrid Guimarães dá o troco na filha após vácuo: 'Me vinguei'

O que aconteceu

"Clara, me responde!". Na primeira foto, Ingrid mostrou uma troca de mensagens com sua filha em que ela pergunta para a adolescente onde ela está, às 15h13, e Clara não responde até às 16h29, retornando à mãe só com um "Mano", depois que a atriz falou que iria estar buscando a filha.

Ingrid Guimarães deu o troco na mesma moeda. No segundo print, a atriz mostra uma ocasião em que, após a filha mandar várias mensagens e até mesmo ligar, ela só respondeu com um "Mano" - mas, Ingrid só deixou Clara no vácuo por oito minutos.

"Tudo igual, só muda de endereço". Nos comentários, outros pais e celebridades estão se identificando com Ingrid, escrevendo coisas como: "Adolescente não ouve, adolescente sente" e "Quem com mano responde, com mano será respondido", tudo em tom de brincadeira.