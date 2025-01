Harry recusa convite para ficar no Palácio de Buckingham, diz jornal

O príncipe Harry, 42, está se preparando para ir ao Reino Unido.

O que aconteceu

O filho caçula de Charles 3º, 76, e Diana (1961-1997) irá ao continente europeu para resolver pendências judiciais na próxima semana. De acordo com o jornal britânico Mirror. o duque de Sussex vai comparecer ao seu próximo julgamento no Tribunal Superior contra o News Group Newspapers, editora do jornal inglês The Sun, em Londres.

No processo, o príncipe acusa a NGN de coleta ilegal de informações e invasão de privacidade. Ao que tudo indica, Harry deve ir sem a esposa, Meghan Markle, 43.