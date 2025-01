Vitória conta que pediu permissão ao namorado para beijar amigo no BBB 25

Vitória Strada revelou para as colegas de confinamento que entrou no BBB 25 com um acordo com o namorado, o ator Daniel Rocha. Ela pode beijar Mateus, sua dupla no reality, mas "na amizade".

O que aconteceu

A atriz estava na cozinha do VIP na madrugada desta quinta-feira (16), quando sugeriu a Mateus fazer um lanche. Ele respondeu dizendo que estava pensando o mesmo, deixando Vitória animada.