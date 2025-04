Solução de Janete Clair para salvar novela teria ajudado BBB a não flopar

Como estamos no ano de comemoração dos 60 anos da Globo, ainda dá tempo de a emissora oferecer um presente surpresa ao telespectador: uma edição All Stars com os participantes mais icônicos da história do "BBB" no segundo semestre. Pode ser uma versão mais pocket do programa. Sessenta episódios bastam. Só precisamos de confinados que realmente estejam a fim de jogar e se comprometer.