BBB 25: fãs de Vitória se irritam com Tadeu e o "querem" no paredão

Hoje cedinho, eu abri o X para ver o que estavam falando de BBB 25 e me deparei com a palavra "insuportável" como a mais mencionada em relação ao programa, naquele momento. Tinha gente reclamando dos participantes, mas o que me chamou mais a atenção foi o público irritado com Tadeu Schmidt.

Os fãs da Vitória ficaram incomodados com a bronca que Tadeu deu nela por estar rindo, após a atriz cair na piscina de meleca. Deve ter sido muito decepcionante para ele e para a produção do programa que tamanha operação para criar aquela prova gosmenta tenha causado mais gargalhadas nos participantes do que tretas.

A bronca de Tadeu foi meio esquisita, mesmo. Traduzindo, ele quis dizer: "Não ache graça no que você está achando engraçado, pois nossa intenção era que vocês ficassem nervosos, e não que se divertissem".