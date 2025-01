Show de Quarta: Por que BBB 25 não teve festa após show de Anitta

Nos últimos anos do reality, as noites de quartas-feiras eram preenchidas pela festa do líder. O evento era responsável por encerrar a semana de liderança, com uma festa temática escolhida pelo participante vitorioso.

No BBB 25, o 'show de quarta' entrará no lugar do evento — pelo menos por enquanto. O público - e também os participantes - esperaram a tradicional festa de quarta-feira após o show de Anitta, o que não aconteceu.

A festa do líder retornará ao cronograma apenas na segunda fase do jogo, quando as duplas serão separadas. Já as festas que acontecem às sextas ou aos sábados se manterão no mesmo formato de sempre.

A primeira grande festa do BBB 25 acontecerá na sexta-feira (17).

