Enquete BBB 25: nova parcial mostra reviravolta em paredão dramático

O 14º paredão do Big Brother Brasil 25 tem uma disputa acirrada entre Diego Hypolito e João Gabriel. O terceiro nome na berlinda é Vitória Strada, que não corre risco de eliminação, segundo a enquete UOL.

O que diz a enquete UOL

João Gabriel somou 48,71% na parcial das 14h20 (de Brasília) e seria o participante eliminado no reality show. A disputa tem sido com Diego Hypolito desde a formação do paredão.

Hypolito conseguiu mudar o panorama do início do dia, quando era o nome escolhido com alguma margem para deixar o reality show. O ex-ginasta somou 48,64% dos votos e escaparia da eliminação.