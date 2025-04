Cauã Reymond questiona affair de Maike e Renata no BBB: 'Pacto pra vencer?'

O ator questionou se o affair poderia ser estratégico. "Isso não é pacto pra vencer, não?", perguntou Cauã. Tati respondeu: "Tem gente que levanta essa teoria".

Ana Maria riu e completou, fazendo referência à falta de reciprocidade mostrada por Renata: "É que a animação dela não aparenta...".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas