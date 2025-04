Em dia de eliminação, Vitória questiona convite para reality: 'Ofensa?'

Delma entrou na brincadeira: "É doida igual a gente".

A atriz, que enfrenta o Paredão hoje com Diego Hypolito e João Gabriel, brincou sobre a possiblidade de ser eliminada: "Di, se eu sair hoje, eu quero ver lágrimas. Lágrimas, Diego", gritou.

Diego disse que não chorou nem na eliminação da irmã, e a atriz revidou: "Você vai ter que dar seu jeito. Eu quero dramaturgia, eu quero drama, eu quero emoção! Eu quero uma coisa, 'Nãa, ela era tudo aqui dentro pra mim, depois da minha irmã".

