Enquete UOL: estrela dispara em parcial e clima de guerra domina a votação

O 14º paredão do Big Brother Brasil 25 segue com uma disputa intensa, que deve durar até o anúncio do eliminado, na noite de hoje, ao vivo na TV Globo.

A situação é clara: Diego Hypolito e João Gabriel travam uma briga voto a voto pela preferência do público. Vitória Strada completa o paredão, mas não está ameaçada.