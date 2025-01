Miss, bióloga e 50 anos mais jovem: Quem é a namorada de Amado Batista?

Calita Franciele está curtindo viagem ao lado do namorado, o cantor Amado Batista, 73, em Fernando de Noronha (PE). Ela mostrou momentos do casal feliz nas redes sociais. Relação foi tornada pública no final de 2024.

Quem é ela?

Calita Franciele Miranda de Souza é modelo, tem 23 anos e confirmou namoro com o músico no final do ano passado. "Chega de mistério. Sim, gente. É verdade. Estou namorando e apaixonada", disse ela na ocasião.

A jovem disputou o título de Miss Universe Brasil 2024 por Mato Grosso, em setembro. No entanto, ela não conseguiu se classificar entre as semifinalistas, e o prêmio ficou com a modelo Luana Cavalcante, do Pernambuco.