Namorada de Amado Batista mostra viagem romântica por Fernando de Noronha

Amado Batista e a namorada, Calita, em Noronha Imagem: Reprodução/Instagram

No final do ano passado, Calita falou pela primeira vez sobre o namoro com Amado Batista. "Chega de mistério. Sim, gente. É verdade. Estou namorando e apaixonada", disse.

Amado Batista confirmou namoro, mas não disse nome da miss. "A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é?", disse em entrevista ao "The Noite com Danilo Gentili", do SBT.