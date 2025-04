Ex-BBB Yasmin Brunet mostra treino intenso de pernas

Yasmin Brunet, 36, compartilhou com os seguidores alguns momentos de seu treino.

O que aconteceu

A modelo e influenciadora voltou a pegar pesado nos treinos após o feriado prolongado. Nos Stories de seu perfil no Instagram, Yasmin mostrou alguns detalhes de sua rotina fitness.

Para manter os glúteos firmes, a ex-BBB fez uma série de 'coice' com uma caneleira de 12 kg. Ao mostrar o personal a equipando com o peso, a modelo brincou com o áudio: "Acaba, pelo amor de Deus".