Joana Sanz posa de biquíni um mês após anunciar gravidez de Daniel Alves

Joana Sanz, 32, posou de biquíni um mês após revelar que está grávida.

O que aconteceu

Na manhã de hoje, a modelo abriu um álbum de fotos em suas redes sociais. Nas imagens, ela aparece vestindo um biquíni azul.

No final de março, a influenciadora contou aos seguidores que está grávida de Daniel Alves. Esse será o primeiro filho do casamento de Joana com o jogador.