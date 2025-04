Filho de Deolane Bezerra ostenta carro de R$ 3 milhões na favela da Rocinha

Giliard Santos, 21, filho mais velho de Deolane Bezerra, 37, ostentou carro avaliado em R$ 3 milhões na favela da Rocinha.

O que aconteceu

Em postagem nas redes sociais, o jovem apareceu desfilando com uma McLaren 720S Coupé, automóvel avaliado em mais de R$ 3 milhões, pelas ruas da favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio. No vídeo, o filho de Deolane é seguido por motos e cercado por crianças e adolescentes enquanto anda com o carro pelas ruas do local.

No ano passado, o mesmo carro foi apreendido após a PM verificar irregularidades administrativas. "Policiais militares faziam patrulhamento pela via quando suspeitaram de veículo McLaren sem emplacamento e com a cor original modificada", disse a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para Splash na ocasião.