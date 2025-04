R$ 3,4 bilhões e celebridades: os detalhes do casamento de Jeff Bezos

Fontes próximas ao casal afirmam que a celebração acontecerá na histórica Ilha de San Giorgio Maggiore. O local é conhecido por sua arquitetura imponente e que atualmente abriga a instituição de caridade Cini Foundation.

Orçamento acima de R$ 3,4 bilhões. A previsão é que o evento seja um dos mais luxuosos já realizados, segundo a fonte ouvida pelo Radar Online. A imprensa internacional também apontou que o vestido da noiva será assinado pela renomada grife Oscar de la Renta.

Apesar dos rumores ganharem força, nem Bezos nem Sanchez confirmaram oficialmente os detalhes.

Jeff Bezos é fundador da Amazon e proprietário do jornal The Washington Post. Ele ocupa atualmente a segunda posição na lista das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 181,1 bilhões. Bezos fica atrás apenas de Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX, cujo patrimônio é avaliado em cerca de US$ 355,7 bilhões.