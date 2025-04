Aos 63, George Clooney exibe cabelo tingido e brinca: 'Sei que não é bom'

George Clooney, um dos galãs mais icônicos de Hollywood, está de visual novo. O ator, de 63 anos, tingiu os cabelos para interpretar um personagem na adaptação da Broadway de Boa Noite e Boa Sorte, e a transformação vem chamando atenção.

O que aconteceu

O próprio George admitiu não ser fã da mudança. Durante entrevista ao CBS Mornings, exibida ontem, Clooney falou com bom humor sobre o novo visual. "Eu sei que não é bom", disse, aos risos, para a apresentadora Gayle King. "Você nunca se acostuma", continuou o astro. Acostumado a exibir fios grisalhos há anos, Clooney revelou que estranhou o tom mais escuro, da mesma forma que apontaram alguns fãs.

Esposa também não aprovou. Casado com a advogada Amal Clooney, Clooney afirmou que a esposa acha graça do novo cabelo. "Ela acha engraçado. E os nossos filhos riem disso", contou, referindo-se aos gêmeos Ella e Alexander, de 7 anos. "Porque, sinceramente, nada faz você parecer mais velho do que ter 63 anos e tingir o cabelo", brincou o ator, arrancando gargalhadas do estúdio.