David Lynch pode ter sido vítima indireta dos incêndios em LA, diz site

Infância e carreira

Nascido em 20 de janeiro de 1946 em Missoula (Montana, nos EUA), David Keith Lynch era filho de Donad, um cientista pesquisador do Departamento de Agricultura, e de Edwina, uma professora de inglês. O trabalho dos pais fez com que o diretor se mudasse com frequência de Montana para Idaho, para o estado de Washington e para Virgínia.

"Meus pais eram tão amorosos e bons", ele escreveu em suas memórias. "Eles também tiveram bons pais, e todos amavam meus pais. Eles eram simplesmente justos." Ele acrescentou que "muito do que somos está definido quando chegamos aqui. Eles chamam isso de roda do nascimento e da morte, e acredito que já passamos por isso muitas e muitas vezes."

O diretor nunca foi um aluno exemplar. De acordo com The Hollywood Reporter, Lynch foi moldado pelos escoteiros e, anos mais tarde, muitos dos que o conheceram expressaram surpresa com a contradição entre suas maneiras suaves e explosões de violência e palavrões em sua arte.

Após abandonar várias faculdades, o diretor estava trabalhando como artista e gravador em 1966, quando fez seu primeiro filme, o curta de quatro minutos "Six Men Getting Sick" ("Six Times"). Ele estreou com seu primeiro longa, "Eraserhead" (1977), uma visão distópica filmada em preto e branco e que se tornou um filme cult. Stanley Kubrick o proclamou um de seus filmes favoritos.

Antes, era pintor e criador de curtas-metragens animados. Suas produções eram conhecidas pelo surrealismo. Ele misturava terror, noir, e humor desconcertante. Sua primeira indicação ao Oscar como melhor diretor veio com "O Homem Elefante" (1980). O filme, que contava a história de um homem desfigurado, recebeu oito indicações.