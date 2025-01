David Lynch fumava desde os 8 anos e precisava de oxigênio para andar

O diretor do filme "Cidade dos Sonhos" parou de fumar há dois anos e precisou de oxigênio para andar. "É difícil viver com enfisema. Mal consigo andar por um cômodo. É como se você estivesse andando por aí com um saco plástico em volta da cabeça", falou.

Cineasta também é famoso pelos filmes "Mulholland Drive", "Blue Velvet" e "Twin Peaks". Na área desde 1977, recebeu primeira indicação ao Oscar como melhor diretor com "O Homem Elefante" (1980). O filme, que contava a história de um homem desfigurado, recebeu oito indicações.