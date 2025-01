Série de sucesso e críticas à Hollywood: os trabalhos de David Lynch

"Estrada Perdida" (1997)

Fred Madison (Bill Pullman) é acusado, sob misteriosas circunstâncias, de matar sua esposa Renee (Patricia Arquette). Ele logo se vê transformado em outro homem, Pete Dayton (Balthazar Getty), possuindo uma vida completamente diferente. Quando Pete é solto no seu corpo e na sua mente, as coisas ficam cada vez mais misteriosas e intrigantes.

Disponível no Telecine e no Reserva Imovision.

"Cidade dos Sonhos" (2001)

Mulholland Drive é uma estrada que atravessa a região serrana a Oeste de Hollywood. Nessa estrada, um acidente de carro faz com que uma jovem mulher perca completamente a memória, acabando por se refugiar na casa onde vive Betty, outra jovem que foi para a cidade a fim de tentar singrar no mundo do cinema.