Astro de Bollywood é esfaqueado na própria casa, em Mumbai

Saif Ali Khan, 54, famoso ator de Bollywood, foi esfaqueado diversas vezes em sua casa em um bairro nobre de Mumbai, Índia, nesta quinta-feira (16).

O que aconteceu

Ele foi ferido na madrugada no bairro de Bandra por um intruso que conseguiu fugir, segundo a polícia. O ator foi levado para um hospital, sendo relatado que ele está se recuperando e sua condição é estável. As informações são do The New York Times.

Khan sofreu um ferimento grave na medula espinhal e ferimentos profundos no braço e no pescoço. Ele passou por uma operação para remover uma faca e reparar o vazamento de fluido espinhal.