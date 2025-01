Maíra Cardi diz ter sofrido abusos sexuais na infância: 'Senta no meu colo'

A coach afirmou que não sabia nem explicar, porque era uma criança e não sabia o que era aquilo. "Com sete anos, eu sofri um abuso com meu professor de ginástica olímpica. Foi muito mais difícil de perceber, pois era na frente de todo mundo. Ele falava 'Senta aqui no meu colo' e aí ele me esfregava, só que na frente de todo mundo. Visualmente, ninguém estava vendo, mas eu estava sentindo."

Maíra Cardi disse ainda que reclamou das atitudes do professor com seu pai. "Tem alguma coisa que eu não sei o que é. Ele me pede para sentar no colo dele, eu não gosto. E chorei muito. Meu pai só fechou a cara e falou: 'Você tem certeza disso?'. Respondi que sim, mas eu não sabia nada de sexo. E até hoje eu não sei o que aconteceu, porque o professor desapareceu de lá [da escola]".

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres. É possível realizar denúncias pelo número 180 (Central de Atendimento à Mulher) e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.