Leão Lobo: Exposição de ex de Carol Nakamura soa como 'vingança'

O término do casamento de Guilherme Leonel e Carol Nakamura movimentou as redes sociais após ele fazer um desabafo sobre os motivos do divórcio. Em seu texto, alega ter sofrido síndrome do pânico provocada por crises na relação. Este foi um dos temas do Splash Show, com Yas Fiorelo e Leão Lobo.

Carol e Guilherme estavam casados desde 2020 e são tutores de 16 cachorros. Ele disse que não iria se aprofundar sobre o motivo do término, apesar de ter deixado aberto a interpretações, acusando que Carol teria sido ingrata com ele.