Lil Wayne termina namoro e é acusado de abuso pela ex: 'Colocou a mão'

Denise Bidot, 38, anunciou o fim de sua relação amorosa com Lil Wayne, 42.

O que aconteceu

A modelo plus size criticou o rapper por terminar o namoro por mensagem em pleno Dia das Mães. "Terminar com alguém no Dia das Mães é diabólico. Mas rezem. Deus sempre me ajuda a superar. Caminhando com fé", escreveu ela ontem, nos stories de seu Instagram.

Denise afirmou que foi expulsa de casa por Wayne junto com a filha, Joselyn Adams, 16. "Wayne literalmente nos expulsou, eu e minha filha, no Dia das Mães, e estou me recuperando da cirurgia. Não consigo nem levantar caixas. Mas esse homem mandou os assistentes virem nos ajudar a sair hoje. E terminou comigo, no Dia das Mães, por mensagem. O aniversário [da minha filha] é no próximo fim de semana", declarou, em sequência de vídeos.