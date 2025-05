Família de P. Diddy vai a julgamento de mãos dadas, diz jornal

Os filhos de Sean Combs, o P. Diddy, compareceram ao julgamento do rapper.

O que aconteceu

Filhos do cantor chegaram ao tribunal de mãos dadas. O TMZ divulgou as imagens da família reunida no julgamento nesta segunda-feira.

Artista é pai de Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie e Love Sean. De acordo com o jornal, estavam presentes Quincy, Justin e as gêmeas D'Lila e Jessie ao lado da mãe. Dana Tran, mãe da caçula do cantor, também estava no julgamento.