Após cirurgia, Vera Viel faz novos exames e dá atualização sobre câncer

Vera Viel, 49, deu novos detalhes sobre seu estado de saúde, após passar por uma cirurgia em outubro de 2024, para retirar um tumor do tipo sarcoma sinovial.

O que aconteceu

Após passar por novos exames, a esposa de Rodrigo Faro anunciou que segue em remissão do câncer. "Continuou em remissão do câncer para toda honra e toda glória de Deus, que fez a cura completa no dia da cirurgia. Acabei de ver os resultados dos meus exames", escreveu em uma publicação no Instagram.

Ao celebrar sua cura, Vera ainda explicou que seguirá fazendo os exames ao longo deste ano. "Hoje de manhã fiz os meus exames que farei de 3 em 3 meses esse ano depois da cirurgia. Obrigada meu Deus! ELE me prometeu que daria Vida!", ainda escreveu.