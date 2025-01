24 anos depois, diretor esclarece um grande mistério de 'Esqueceram de Mim'

Ao podcast Awards Chatter, da The Hollywood Reporter, o diretor do longa detalhou as profissões de Kate (Catherine O'Hara) e Peter (John Heard). Segundo ele, houve uma conversa com o roteirista, John Hughes, sobre a situação financeira dos dois personagens.

A mãe de Kevin, Kate McCallister era "uma estilista de moda muito bem-sucedida". Há cenas que mostram o porão da casa com manequins espalhados, fazendo referência ao trabalho dela. Kevin, inclusive, chega a usar as peças para enganar os ladrões Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern).

Kate e Peter McCallister em 'Esqueceram de Mim' Imagem: Reprodução

Já o pai do protagonista, Peter McCallister, era "um homem de negócios". Apesar dessa especificação, Columbus esclareceu durante o podcast que o teor do trabalho do personagem ainda é um tanto quanto nebuloso.

O pai poderia ter, com base na experiência do próprio John Hughes, trabalhado em publicidade. Mas não me lembro do que o pai fez Chris Columbus