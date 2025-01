Musa com bumbum de 126 cm bate recorde de Gracy ao comer 50 ovos por dia

A musa fitness Vanessa Ataides disse que come 50 ovos por dia e superou a marca de de Gracyanne Barbosa — a influenciadora já revelou que se alimenta com 40 ovos diariamente.

O que aconteceu

Vanessa explicou que consome os ovos em todas as suas refeições. "Como no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta. Até levo em uma marmita quando estou na rua. Geralmente, como claras e apenas cinco gemas. Tento mudar um pouco para não ficar enjoativo. Às vezes faço omelete ou como cozido".

Ela contou que prefere a alimentação rica em proteínas para manter o corpo musculoso e o bumbum de 126 centímetros. "Preciso de um aporte bem grande de proteínas por causa do meu peso. E ovo é mais prático. Evito comer doces, frituras. Como bastante legumes. E claro malho muito".