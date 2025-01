Demi Moore defende nudez em cenas de A Substância: 'Não foram sexualizadas'

Demi Moore, 62, defendeu as cenas de nudez em "A Substância", consideradas importantes para a construção de sua personagem no filme.

O que aconteceu

Moore explicou que as cenas em que aparece nua "não foram sexualizadas". Em entrevista à revista Woman, ela destacou que gravar o longa foi uma experiência diferente porque a nudez contida no filme não era uma sexualização banalizada, mas sim para ajudá-la a "explorar sua própria vulnerabilidade" na construção da personagem.

Atriz ressaltou que conversou sobre as cenas de nudez com a diretora do Coralie Fargeat. "Foi uma experiência muito vulnerável e nós falamos bastante sobre isso. Essas cenas me transportaram para um lugar autêntico que precisava ser alcançado. Sinceramente, não senti que elas foram sexualizadas, já que a maioria delas eram comigo mesma".