Saryne: Emilly Araújo, do BBB 17, receberia mais empatia hoje em dia

Emilly Araújo, ganhadora do BBB 17, participou do novo episódio do documentário sobre o reality, exibido pela Globo na noite de quarta-feira (8). Ela relembrou o caso de agressão que sofreu de Marcos Harter durante a edição, que culminou na expulsão dele do programa. As falas da ex-BBB foram assunto no Central Splash desta quinta-feira (9).

Chico Barney relembra que foi desgastante acompanhar a relação abusiva dos dois dentro do programa, e ainda mais para Emilly, que viveu na pele tudo aquilo. Saryne reforça que sentiu "muita verdade" no desabafo dela.

Barbara acredita que a entrevista de Emilly para o documentário serviu para que o público entendesse, de uma vez por todas, que ela não merecia ter passado por essa situação, mesmo sendo considerada "chatinha" pelos espectadores. "Foi muito bacana trazer essa fala dela, hoje muito mais madura também, conseguindo entender tudo o que aconteceu".