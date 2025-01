Vícios, reclusão e briga por herança: como estão filhos de Michael Jackson

Além das questões internas, os irmãos ainda têm que lidar com as polêmicas acerca do pai. Com a divulgação do documentário "Leaving Neverland", em 2019, acusações de abuso infantil do cantor voltaram à tona. Mas os herdeiros sempre saíram em defesa do pai, assim como seu legado.

Paris Jackson

Paris Jackson na campanha de moda praia da marca de Kim Kardashian Imagem: Reprodução/Instagram

A única filha do astro seguiu a trajetória do pai e investiu em sua carreira artística. Ela já atuou nas séries "American Horror Stories" (FX) e "Enxame" (Prime Video), e polemizou ao interpretar uma versão lésbica de Jesus no filme "Hábito".

Além de já ter enfrentado depressão severa, Paris luta há anos contra a dependência química. Nesta semana, ela revelou a questão e comemorou por ter passado 5 anos sóbria, longe do álcool e heroína. "Quase perdi tudo", desabafou.

Atualmente, Paris está noiva do produtor musical Justin Long. Os dois estão juntos desde 2022. "Viver com você nesses últimos anos tem sido um turbilhão indescritível", declarou-se ela. No entanto, há quem diga que a família Jackson está preocupada de que o parceiro esteja interessado na herança da jovem.