Paris Jackson desabafa sobre vício em álcool e heroína: 'Quase perdi tudo'

Modelo foi parabenizada pela tia, La Toya Jackson, que afirmou estar orgulhosa da conquista da sobrinha. "Estou orgulhosa de você, do seu crescimento e da sua força", escreveu a cantora.

Paris Jackson é a filha do meio de Michael Jackson, do relacionamento com a enfermeira Debbie Rowe. Ela tinha 11 anos quando o rei do pop morreu em 2009. Paris seguiu a carreira artística do pai e atualmente está noiva do produtor musical Justin Long.