Jennifer Lopez soma R$ 104 mi em alianças de seis noivados

Relembre

Primeiro anel - Ojani Noa: US$ 130 mil. Em 1997, a cantora se casou com Ojani Noa, um dono de restaurante que tinha sido garçom em um restaurante que ela frequentava no início de sua carreira de atriz. Ele lhe deu um anel de diamante em forma de pera de US$ 130 mil, o que hoje seria algo aproximado de R$ 793 mil. Em menos de um ano, o casal se separou. Em 2010, a estrela ainda teve que entrar na Justiça após Noa a ameaçar de divulgar uma fita de sexo que os dois fizeram.

Imagem: Geety Images

Segundo anel - Cris Judd: US$ 200 mil. Em 2001, J-Lo se casou com seu dançarino Cris Judd em 2001. O pedido foi feito com um diamante de corte esmeralda avaliado em aproximadamente US$ 200 mil, ou R$ 1,2 milhão. Os dois se conheceram na gravação de seu clipe, Love Don't Cost a Thing, e se separaram apenas nove meses depois do casamento. Um tempo depois, Judd disse que seu casamento "foi um circo".

Imagem: Getty Images

Terceiro anel - Ben Affleck, primeiro noivado: US$ 2,6 milhões. Lopez e Affleck ficaram noivos em 2002 depois de se conhecerem no set de Gigli. O ator presenteou a atriz com um diamante rosa Harry Winston de 6,10 quilates, estimado em US$ 2,6 milhões, que, na cotação atual, o valor seria R$ 15,8 milhões. Em 2004, Affleck cancelou o noivado apenas quatro dias antes do casamento.