Polícia encontra plantação de maconha na casa de ex de Jennifer Lopez

Casper Smart e Jennifer Lopez tiveram um relacionamento de cinco anos que terminou em 2016. O fim do namoro teria sido motivado, segundo fontes próximas à estrela, pela ausência do dançarino em um evento de caridade.

Jennifer está solteira desde o fim do seu casamento com o ator Ben Affleck, cujo pedido de divórcio foi feito no início deste ano, após dois anos de união. O casal já havia se relacionado no passado, mas terminaram o noivado e ficaram distantes por quase 20 anos.