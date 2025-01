Após se casar, Tobias faz Mariquinha sofrer muito em 'Cabocla'

Nos próximos capítulos da novela "Cabocla" (Globo), Tobias (Malvino Salvador) vai fazer Mariquinha (Carolina Casting) sofrer após o casamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

O fato de Luis (Daniel de Oliveira) ter desmanchado o noivado com Zuca (Vanessa Giácomo) para ir se tratar no Rio de Janeiro mexe muito com Tobias. Quando vai à fazenda acompanhado por Tomé (Eriberto Leão), o peão não consegue disfarçar seus sentimentos e não tira os olhos da cabocla.