Nicolas Prattes aceita fama de galã, mas critica vaidade exagerada: 'Cega'

Nicolas Prattes, 27, avalia fama de galã e critica exageros da vaidade.

O que aconteceu

O ator agradeceu o título de galã, mas alertou sobre a vaidade. "Não posso me deixar levar pela vaidade. A vaidade, em um tom mais exagerado, cega! Um título assim é uma expressão de carinho do público. Não posso ignorar e não ser grato, mas sempre amei a arte pela arte", ressaltou em entrevista à Quem.

De acordo com ele, não é guiado pelos elogios que recebe. "Atuar é o meu ofício e é ele que dedico o meu tempo e a minha energia. Apesar da profunda gratidão a toda e qualquer manifestação de reconhecimento das pessoas que acompanham e gostam do meu trabalho, isso não me norteia. Os desafios da profissão, sim", acrescentou.