Casamento com estrela e doença: o que houve com John Herbert, de 'Cabocla'?

Esteve em inúmeras novelas como a primeira versão de "O Profeta", "Plumas e Paetês", "Vereda Tropical", "Que Rei Sou Eu?", "Perigosas Peruas", "A Viagem", entre outras. Após viver Vigário Gabriel em "Cabocla", compôs o elenco de mais cinco produções: "Malhação", "Sinhá Moça", o remake de "O Profeta", "Sete Pecados" e "Três Irmãs".

John Herbert em 'Plumas e Paetês', 1980 Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Em 1978 se casou com Claudia Librach, fisioterapeuta e atriz, com quem ficou por 32 anos até o seu falecimento. Com ela, John Herbert teve dois filhos: Ricardo e Eduardo, que não escolheram a carreira artística.

Doença e morte

Diagnosticado com enfisema pulmonar, John Herbert morreu em janeiro de 2011, aos 81 anos. O ator estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo, desde 5 de janeiro, com insuficiência respiratória.