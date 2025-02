65 cirurgias: ator de 'Cabocla' passou por tratamento intenso após acidente

Na primeira versão de "Sinhá Moça" (1986) interpretou o poeta Dimas, um de seus papéis de maior destaque. Depois disso esteve em outras novelas, como "Direito de Amar", "Mandala", "Pacto de Sangue", "Pedra Sobre Pedra" e "Terra Nostra".

Três anos após "Cabocla" migrou para a Record para atuar em "Vidas Opostas". No canal de Edir Macedo, também esteve em "Caminhos do Coração", "Chamas da Vida", "A Lei do Crime", "Ribeirão do Tempo", "Os Dez Mandamentos", entre outras.

Lucélia Santos e Raymundo de Souza em 'Sinhá Moça' (1986); ao lado, o ator em 'Gênesis' (2021) Imagem: Divulgação/Globo

Em 2021, voltou à Globo e ganhou um papel em "Nos Tempos do Imperador". No mesmo ano, porém, compôs o elenco de "Gênesis", novela bíblica da Record, seu último trabalho na TV até agora.

Acidente em 2018

Raymundo Souza quebrou a perna após sofrer um acidente de moto em abril de 2018. Ao ser hospitalizado, teve uma necrose no membro e passou por um duro tratamento, que incluiu 65 cirurgias.