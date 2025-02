Atriz de 'Cabocla' cantou em grupo famoso e teve grau severo de Alzheimer

Alzheimer e Retiro dos Artistas

Edyr de Castro foi diagnosticada com grau severo de Alzheimer aos 64 anos, em 2011. Trata-se da forma precoce da doença, conhecida como demência pré-senil, que afeta pessoas com menos de 65 anos.

No mesmo ano do diagnóstico, a artista se mudou para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, a filha da atriz, Joy Rodrigues, fruto do casamento de Edyr com o músico Zé Rodrix (1946-2009), foi quem procurou a administração do local para abrigar a mãe alegando não ter condições de cuidar dela sozinha.

Em 2015 Edyr de Castro apresentava dificuldades na fala e nos movimentos, além de mãos trêmulas por conta dos medicamentos. Nesse ano, a atriz recebeu a visita do jornal Extra, que a entrevistou ao lado de sua cuidadora, Katya, e sua cadela Lyndha Lô.

Edyr de Castro quando jovem; ao lado, ela em sua casa no Retiro dos Artistas Imagem: Divulgação e Rafael Moraes/Agência O Globo

Durante o dia, ela vivia sua rotina em casa e, à noite, seguia para o ambulatório, para dormir com mais segurança. Para passar o tempo assistia palestras sobre espiritismo pela TV e cantarolava alguns de seus sucessos com "As Frenéticas".