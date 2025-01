Torres diz que sua mãe previu vitória no Globo de Ouro: 'Tinha certeza'

Fernanda Torres, 59, se mostrou desacreditada após ganhar o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025.

O que aconteceu

A vitória inédita da brasileira na premiação que abre a temporada fez com que a programação da Globo fosse interrompida. Enquanto o Domingo Maior era transmitido, a GloboNews fez uma entrada ao vivo no canal aberto para conversar com Fernanda Torres.

Depois de passar pela entrevista coletiva, na qual se mostrou feliz por contribuir com a felicidade dos brasileiros, a atriz falou sobre o sentimento da vitória. "Eu estou chocada! É uma emoção muito grande, por tudo, pela história com a mamãe, com Walter, pela Eunice Paiva, pelo Marcelo Paiva. Esse filme é tão bonito, está movendo tantas coisas...", disse em entrevista para a GloboNews.