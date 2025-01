'Round 6': elenco é criticado por histórico que vai de embriaguez a estupro

Três anos após sua estreia, "Round 6" está de volta para sua segunda temporada. Além das várias críticas, a favor e contra a continuação, o elenco também tem sido um ponto sensível, com fãs questionando a escolha de nomes com histórico criminal ou com atitudes polêmicas.

O protagonista Lee Jung-jae já havia sido alvo de críticas na época do lançamento da primeira temporada por ter sido flagrado dirigindo alcoolizado e por histórico de violência física. Agora, no entanto, outros casos aparecem no elenco, veja alguns aqui:

Lee Jung-jae

Lee Jung-jae em Round 6 Imagem: Netflix/Divulgação

Jung-jae foi detido, em 1999, por dirigir após beber, tendo sido flagrado com nível de álcool no sangue quase cinco vezes mais alto do que o limite permitido na Coreia do Sul (0,05%). No mesmo ano, ele foi acusado de atacar um homem e uma mulher, e foi fichado pela agressão.