Ano especial no K-pop: veja alguns hits que completam uma década em 2025

Dentre os principais destaques de 2015, que completam uma década esse ano, temos "I Need U", do BTS, do disco "The Most Beautiful Moment in Life - Part 1", marco na carreira do grupo, sucesso de público, crítica e fundamental no crescimento do fandom.

Foi também em 2015 que Twice debutou com a divertidíssima —e chiclete— "Like Ooh-Aah". O grupo debutou em outubro com o disco "The Story Begins". A música foi um sucesso gigantesco e teve 50 milhões de visualizações em cinco meses, um feito enorme para a época.

EXO, que já era enorme em 2015, lançou um dos seus maiores sucessos, "Call Me Baby", assim como outro grande grupo da SM, o Red Velvet, com a colorida e extremamente old school K-pop, 'Dumb Dumb'.

Teremos em breve o retorno do GFRIEND, que fez muito barulho com "Me Gustas Tu", parte do segundo EP que o grupo lançou em 2015 e que se tornou o primeiro grande hit das artistas.

Outros hits que completam dez anos em 2015: "Bang Bang Bang" (Big Bang), "Chained Up" (VIXX), "Crazy" (4 Minute), "Hero" (Monsta X), "4 Walls" (f(x)), "Mansae" (Seventeen).

Imagem: @SourceMusic/X

Gfriend comemora 10 anos de debut

Depois de um disband inesperado, que deixou uma legião de fãs revoltados, o grupo GFRIEND retornará ainda neste mês com o disco "Season of Memories". O projeto, feito na mesma empresa que debutaram, a Source Music, é uma comemoração pelos dez anos do grupo, que aconteceu em janeiro de 2015 com a música "Glass Bead". Todas as seis integrantes (Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB, e Umji) estarão presentes no comeback especial. Um presente para os buddies, fãs do grupo.