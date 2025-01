Premiados no Globo de Ouro levam bolsa com presentes de R$ 6 milhões; veja

Os ganhadores e apresentadores do Globo de Ouro 2025 receberam uma bolsa com presentes avaliados em US$ 1 milhão, cerca de R$ 6,1 milhões.

O que aconteceu

O acessório, feito em camurça marrom e com uma etiqueta de ouro, traz 28 produtos e experiências luxuosas aos astros. Segundo informações da revista People, os brindes às estrelas do Globo de Ouro duplicaram de valor neste ano.

Viagens exclusivas estão entre os presentes. Os ganhadores podem desfrutar de uma viagem de iate pelo Triângulo de Coral, na Indonésia, um voo particular e estadia na Finlândia para assistir à aurora boreal, ou uma estadia de 3 dias numa vila nas Ilhas Turcas e Caicos — experiência avaliada em mais de R$ 3 milhões.