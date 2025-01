Vini Rodrigues revela com quem voltaria ao BBB: 'Quebraria tudo nas festas'

Vice-campeão paralímpico, Vinícius não tem a perna esquerda devido a um acidente de trânsito sofrido aos 19 anos. Além da carreira como atleta paralímpico, ele integrou o time Camarote do BBB 24, onde foi o quinto eliminado da temporada, com apenas 9,92% dos votos.

Após sua passagem pelo reality, Vini criou uma conta no Privacy, plataforma de conteúdo adulto. "Vou vender o pack do pé. Só o pezinho. Vou começar só com o pé. Vou começar com umas fotos sensuais, porque o povo está pedindo muito. Se Nizam e Julinho foram, eu vou também".

Vini teve uma participação polêmica pelo BBB 24. Ele chegou a fazer comentários sobre o corpo de Isabelle Nogueira, junto de Rodriguinho e Nizam Hayek, e presenciou ataques ao corpo de Yasmin Brunet. Ele também foi acusado de homofobia durante uma briga com Marcus Vinicius.