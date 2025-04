Guilherme analisa embates no BBB 25: 'Não queriam comprar briga comigo'

Guilherme também comentou sobre supostamente "se apropriar" de conflitos de outras pessoas ao se envolver em embates por defender aliados. "Eu chamava as pessoas para os embates quando eu ia para o Sincerão ou até em discussões dentro da casa mesmo. Só que eu sentia que as pessoas não queriam ter embates comigo".

O vice-campeão considera que enfrentou seus adversários, mas sentia um recuo vindo deles. "Acho que os meus posicionamentos eram firmes de tal forma que, às vezes, a outra pessoa não conseguia se defender e não queria arranjar confusão comigo. Eu até descobri que, na Vitrine do Seu Fifi, tinha meu nome como um dos favoritos. Eu chamei a Renata algumas vezes para o Sincerão, mas eu sentia que ela também não queria comprar esse embate comigo. Então, terminou que eu e a Rê conseguimos até ter uma boa relação lá dentro, porque eu expressava o que eu achava, ela expressava também, e ficava tudo bem. Eu sentia que as pessoas não queriam comprar briga comigo, apesar de eu ir pra cima. Então, terminava que eu aparecia mais dentro do jogo quando eu ia defender os meus".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas