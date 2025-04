BBB 25: João Pedro afirma ter mais consideração por Vinícius que Renata

João Pedro admitiu preferir Vinícius, seu adversário no jogo do BBB 25 (Globo), que Renata, sua aliada. O goiano também comentou o marco de chegar à final do BBB 25 (Globo) recebendo apenas um voto.

O que aconteceu

João Pedro, que chegou à final com Guilherme e sua aliada, Renata, confessou ter mais apreço por Vinícius. "No começo éramos eu, meu irmão, o Maike e o Gabriel. Só que eu fui conhecendo o Vinícius e ele foi uma pessoa que sempre me aconselhou, que sempre me ouviu. Por mais que a Renata sempre tenha me ouvido também, a primeira pessoa que me que me ouvia quando eu queria desabafar alguma coisa era o Vinícius. Então, eu o considero muito. Mas a Renata também. Com a Eva até houve uma discussão, mas eu a considero, não como a Renata e o Vinícius", declarou, em entrevista à Globo.