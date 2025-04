Eva e Renata choram ao se encontrarem após final do BBB 25: 'Deu certo'

Eva, 31, e Renata, 33, se reencontraram no hotel após a grande final do BBB 25.

O que aconteceu

Após Renata ser declarada a campeã desta temporada com 51,90% dos votos, as melhores amigas celebraram juntas. Depois do programa ao vivo, as duas se emocionaram ao se reencontrarem no quarto de hotel.