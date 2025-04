Renata explica por que não rompeu com gêmeos após Fifi: 'Seria incoerente'

Para ela, seu papel naquele momento era outro. "O mínimo que eu poderia fazer era dar um retorno e aconselhá-los para que eles tomassem um direcionamento melhor no jogo. A gente era um grupo forte de prova, tínhamos também número para poder votar juntos. Fora que eu não sei simplesmente olhar e agir pelo conveniente, então eu fiz o que meu coração mandou. Eu não posso, só porque a pessoa errou, descartar, assim como aconteceu na casa com a Vitória [Strada], por exemplo. Eu estaria fazendo a mesma coisa que eu não aprovei. Então, questionei o João Gabriel sobre o que ele tinha dito, conversamos, resolvemos e isso passou".

Com Aline, porém, a história foi diferente, e Renata destaca a baiana como sua principal rivalidade. "Eu acho que minha maior adversária no programa foi a Aline. Acredito que ela queria que eu tomasse uma decisão de acordo com o que ela achava. Quando eu cheguei na Vitrine, vi que ela tinha um pensamento equivocado sobre mim e que isso acabou dando frutos para implicâncias. E eu nunca nem tinha falado dela, preferi inclusive jogar um voto fora do que votar nela e no Vinícius. Então aquilo, para mim, estava sendo muito injusto".

Ela confessa que se decepcionou com a policial. "Tomei uma atitude que ia me expor para cumprir minha palavra e não votar nela, que era uma pessoa que eu super considerava, e ela falando de mim. Doeu no meu coração porque criei expectativa sobre uma pessoa com quem eu dividia o quarto, brincava e tinha um carinho. Quando tudo isso aconteceu, eu sabia que ela ia ser meu maior embate, até pela forma como ela lutou de volta. Eu acho que o embate do Vinícius foi muito consequente do que aconteceu com ela e das coisas que ele falou. Eu também quis trazer um pouco dessa responsabilidade para ele e para a Joselma, para não acharem que o que eles falavam estava passando despercebido pelo Brasil".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas